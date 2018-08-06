Российским провайдерам запретят блокировать сайты и мешать их работе

Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил закрепить в законодательстве принцип «сетевого нейтралитета». Об этом сообщил «Коммерсант».

«Сетевой нейтралитет» предполагает, что провайдеры должны одинаково относиться к любому интернет-трафику – им запрещено замедлять доступ или отдавать предпочтение каким-либо сайтам.

Инициативу поддержали в Федеральной антимонопольной службе. Заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин отметил, что принципы сетевой и технологической нейтральности необходимы для справедливой конкуренции.

К предложению чиновников негативно отнеслись сами провайдеры, которые считают, что нововведение плохо скажется на бизнесе. «Это сделает невозможными, например, предложения для абонентов, когда не тарифицируется трафик социальных сетей», – отметил вице-президент «Ростелекома» Борис Глазков.