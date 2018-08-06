Юристы: Роскомнадзор превысил полномочия при блокировке Telegram

Роскомнадзор не получал разрешение на блокировку миллионов IP-адресов после запрета мессенджера Telegram в России. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на адвоката Данила Бухарина.

Юрист представляет интересы портала posterlegends.com, который оказался заблокирован из-за действий Роскомнадзора. Чиновники обосновали это решением Генеральной прокуратуры от 16 апреля, но в ведомстве ответили, что было поручено запретить только семь Telegram-аккаунтов с пропагандой запрещенной организации.

«В требовании также содержалось условие, что в случае копирования этих материалов на других ресурсах необходимо принимать меры по ограничению доступа и к ним. Поэтому Генпрокуратура считает, что не может быть ответчиком по данному иску», – заявили чиновники.

Бухарин отметил, что Роскомнадзор превысил полномочия в случае, если Генпрокуратура не требовала блокировать posterlegends.com и другие порталы.

Блокировка Telegram на территории России началась вечером 16 апреля по решению Таганского районного суда Москвы. Власти ограничивали доступ к IP, с помощью которых мессенджер якобы может обходить блокировки. Несмотря на усилия чиновников, сервис продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, а десятки посторонних порталов жалуются на сбои в работе из-за действий Роскомнадзора.

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.