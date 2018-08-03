Петербург вечером 3 августа накроют ливни с градом и грозами

В Северной столице вечером 3 августа ожидаются ливни вместе с градом. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Жителей Петербурга также ждут грозы и усиление ветра до 15 м/с. Непогода должна прекратиться к 18 часам.

В МЧС советуют горожанам по возможности оставаться дома или на работе. На улице нельзя спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения, которые может затопить.

В случае грозы нужно закрыть окна в помещениях и держаться подальше от антенн и электропроводки. На открытом воздухе не стоит прятаться под высокими деревьями и находиться на возвышенности.

При чрезвычайных ситуациях необходимо звонить в службу спасения по телефону 01. С мобильного нужно набирать 112 или 101.