В центре Петербурга заметили гигантского нерпенка (ФОТО)

На Шпалерной улице в Петербурге появилась огромная надувная нерпа. Она расположилась у Музея воды, сообщили в пресс-службе «Водоканала».

Судя по белому окрасу, нерпенок – детеныш, но его размеры впечатляют. Длина надувного зверя составила восемь метров, а высота – три метра.

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Настоящими животными в Петербурге занимаются специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы». Один из самых известных питомцев фонда – Крошик, которого спасли еще в 2016 году.

Зверек тогда весил всего 4 кг, но вскоре специалисты привели его в форму. Однако Крошик несколько раз отказывался возвращаться в дикую природу, поэтому его поселили в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих.