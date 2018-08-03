Госпошлина за загранпаспорт подорожала до 5 тысяч рублей

В России в пятницу, 3 августа, выросла стоимость государственной пошлины на заграничные паспорта и водительские удостоверения нового поколения. Соответствующий закон в начале июля подписал президент РФ Владимир Путин.

Стоимость загранпаспорта выросла с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Госпошлина для детей до 14 лет подорожала с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.

Водительские права стали дороже на 1 тыс. рублей, теперь за них придется отдать 3 тыс. рублей. Стоимость документ нового образца о регистрации транспортного средства поднялась с 500 до 1,5 тыс. рублей.

По словам авторов законопроекта, госпошлины подорожали из-за роста затрат федерального бюджета, связанных с предоставлением госуслуг по выдаче документов.