На Чукотке задержали американца, приплывшего с Аляски и попросившего политическое убежище

На Чукотке задержали гражданина США, который незаконно приплыл к берегам России из Аляски. Инцидент случился в среду, 1 августа.

Пограничники остановили мужчину в селе Лаврентия. По его словам, он занимался охотой и рыбалкой на побережье Аляски, а затем решил уплыть в Китай, но попал в Россию.

Мужчина попросил предоставить политическое убежище. «Есть подозрения, что у задержанного – психическое расстройство личности», – цитирует «Интерфакс» неназванный источник.

Ситуацией занялось Генконсульство США во Владивостоке. Дипломаты заявили, что знают о произошедшем и работают с местными властями.