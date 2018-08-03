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Татуированный манекенщик Zombie Boy умер на 33-м году жизни

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© Фото: Getty/Francois Guillot

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Рик Дженест, прославившийся в клипе Леди Гаги, покончил с собой.

В Канаде умер модель Рик Дженест, более известный под псевдонимом Zombie Boy. Об этом написала в Twitter певица Леди Гага, клип которой «Born This Way» прославил манекенщика.

По ее словам, Рик покончил с собой. Согласно предварительным данным, он страдал психическими заболеваниями.

«Мы должны прилагать больше усилий, чтобы изменить культуру, выдвинуть психическое здоровье на передний план и уничтожить стигму, что мы не можем говорить об этом. Если ты страдаешь, позвони другу или семье сегодня. Мы должны спасать друг друга», – написала Леди Гага.

Дженест вошел в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством тату насекомых и костей. Более 90% тела модели было покрыто татуировками. Во вторник, 7 августа, ему бы исполнилось 33 года.

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