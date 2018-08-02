Программисты сделали карту Петербурга в дополненной реальности

В магазине приложений AppStore появилась программа с картой Петербурга в дополненной реальности. Ее разработала московская студия «Урбика».

С помощью приложения AReal можно лучше познакомиться с историческим центром Северной столицы и достопримечательностями. Помимо этого, оно позволяет «переносить» знаменитые объекты Петербурга в другие города.

Создатели отметили, что для качественной работы программы телефон нужно разместить на плоской поверхности. Затем нужно направить камеру телефона на любое место, что на нем появилась 3D-модель Медного всадника или другого символа Северной столицы.

Приложение для устройств на iOS можно скачать бесплатно.

Видео: YouTube / Urbica