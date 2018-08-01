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В Царском Селе открыли памятник героям Первой мировой войны

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© Фото: gov.spb.ru

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Ровно 104 года назад, 1 августа 1914 года, Германская империя объявила войну Российской империи.

В Пушкине возле Собора святой великомученицы Екатерины открыли памятник «1914», посвященный героям Первой мировой войны. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Торжественная церемония состоялась 1 августа – в этот день 104 года назад Германская империя объявила войну Российской империи. Памятник открывали вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов, исполняющий обязанности главы Северной столицы, и автор скульптуры Владимир Горевой.

Монумент представляет собой священника, который благословляет воинов перед битвой. По словам Говорунова, скульптура символизирует подвиг русских воинов в Первой мировой войне.

Чиновник отметил, что в Царском Селе находилась ставка главнокомандующего и были расквартированы полки Императорской гвардии. «Это напоминание всем нам о том, как хрупок мир и как легко его разрушить, если не слышать друг друга», – добавил Говорунов

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