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Петербург признали одним из самых «больных» регионов России

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© Фото: pixabay.com

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На 100 тыс. жителей Северной столицы приходится почти 237 тыс. заболеваний.

Петербург по итогам 2017 года вошел в топ-3 регионов России, где на 100 тыс. жителей приходится больше всего заболеваний. Об этом сообщает RT со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В прошлом году на 100 тыс. петербуржцев регистрировали 236,9 тыс. заболеваний. Это стало одним из самых высоких показателей.

Северную столицу в антирейтинг обогнал только Алтайский край (253,4 тыс.). Среди других «больных» регионов – Ненецкий автономный округ, Карелия и Республика Коми.

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Лучшая ситуация зарегистрирована в Кабардино-Балкарии, где на 100 тыс. жителей пришлось лишь 95,5 тыс. заболеваний. «Здоровыми» регионами также признали Чечню, Курскую область, Республику Тыва и Астраханскую область.

В среднем по России показатель составил 161,8 тыс. болезней на 100 тыс. человек.

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