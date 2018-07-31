В Петербурге появились Крымский сквер, Салтыковский сад и сквер Раисы Штрайс

В Приморском районе Петербурга официально появился Крымский сквер. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Георгием Полтавченко, опубликовано на сайте правительства Северной столицы.

По решению Топонимической комиссии сквер появился у дома №18, корпус 1, по проспекту Авиаконструкторов. Зеленую зону начали благоустраивать еще весной 2014 года, вскоре после присоединения Крыма к России.

На пустыре появился стенд о полуострове. Помимо этого, там высадили деревья и кустарники, установили урны, скамейки и фонари.

Согласно решению властей, в Петербурге появились еще несколько садов и скверов. На Большом Сампсониевском проспекте будет находиться Боткинский сквер, на Малой Карпатской улице – Карпатский, на Красной улице в Колпино – Никольский.

Кроме того, на проспекте Обуховской Обороны теперь располагается сквер Николая Львова, на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта – сквер Раисы Штрейс, а на улице Академика Крылова – Салтыковский сад.