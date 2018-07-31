Картина дня: финансы «Зенита», «Ласточка» до Сертолово и ограничения на КАД

Главной темой дня, по версии «Монитора», стала финансовая ситуация в футбольном клубе «Зенит».

Изначально в СМИ появилась информация, что петербургская команда ушла в убыток в 2017 году, что стало худшим показателем за последние четыре года. Наилучшие финансовые показатели клуб с берегов Невы демонстрировал в 2016 году, когда продал Халка и Акселя Витселя в Китай за 80 млн евро.

Позднее пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко заявил, что ситуация в команде остается стабильной. Он отметил, что она отвечает всем правилам Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В клубе подчеркнули, что убыток получился по итогам календарного года, а не футбольного сезона. Основные расходы были связаны с развитием молодежного футбола, академии и базы, повышением качества обслуживания болельщиков на новом стадионе.

Второй темой, согласно «Монитору», стали новости о будущем запуске скоростного поезда из Петербурга в Сертолово. Первыми об этом сообщили Regnum (30 июля в 17:32), 47news (01:00) и «Мой район» (08:45).

Электричку запустят между двумя городами до 2020 года. Экспрессы будут отправляться с Финляндского вокзала. Между Петербургом и Сертолово будут курсировать 11 составов.

РЖД потратит на проект около 4,5 млрд рублей. Это позволит перевозить как минимум 13 тыс. пассажиров только в одну сторону.

Третьей темой, по версии «Монитора», стали дорожные ограничения на развязках КАД с Рябовским шоссе и проспектом Культуры. Оперативнее всех об этом написали «Невские новости» (12:40), «Водитель Петербурга» (13:00) и «Питерец» (13:12).

На участке магистрали от съездов на Рябовское шоссе до развязки на пересечении с проспектом Культуры полностью перекроют две полосы движения. Водители не смогут воспользоваться с 1 по 12 августа третьей и четвертой полосами. На первой и второй скорость будет ограничено до 50 км/ч.

Самыми оперативными стали «Невские новости», 78.ru и АБН.