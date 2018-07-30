Семьи пенсионеров и инвалидов освободили от взносов за капремонт

В России расширили список льготников, которых освобождают от уплаты взносов за капитальный ремонт. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Новые льготы распространяются на собственников жилья старше 70 лет, а также на проживающих в семьях, состоящих только из неработающих пенсионеров или инвалидов первой и второй групп. Компенсация для пожилых граждан в возрасте от 70 до 80 лет составит 50%, старше 80 лет – 100%.

Законопроект, подписанный Путиным, начнет действовать с 1 января 2019 года. В настоящее время на льготы могут рассчитывать одинокие, а также пожилые россияне, которые живут в семьях, состоящих из «неработающих граждан пенсионного возраста».