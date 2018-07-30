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Программу льготного автокредитования продлили до 2020 года

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© Фото: Виталий Аньков / РИА «Новости»

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Власти РФ также увеличили скидку для жителей Дальнего Востока до 25%.

Правительство РФ продлило до 2020 года программу льготного автокредитования. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Власти России планируют продать по льготной системе более 45 тыс. автомобилей. Почти 6 тыс. из них реализуют на Дальнем Востоке, где увеличили скидку до 25% от стоимости приобретаемой машины. Общий объем финансирования составит 15 млрд рублей.

«Это позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и бывших в употреблении автомобилей», – отмечается в постановлении правительства.

Программа льготного автокредитования действует в России с 2015 года. Она предполагает, что банки дают скидку на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля. Затраты банков компенсируются из федерального бюджета.

В 2018 году заработали новые программы льготного автокредитования – «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Первой могут воспользоваться россияне, имеющие двух или более несовершеннолетних детей. Вторая программа предназначена для тех, кто впервые покупает машину.

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