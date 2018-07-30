Программу льготного автокредитования продлили до 2020 года

Правительство РФ продлило до 2020 года программу льготного автокредитования. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

Власти России планируют продать по льготной системе более 45 тыс. автомобилей. Почти 6 тыс. из них реализуют на Дальнем Востоке, где увеличили скидку до 25% от стоимости приобретаемой машины. Общий объем финансирования составит 15 млрд рублей.

«Это позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и бывших в употреблении автомобилей», – отмечается в постановлении правительства.

Программа льготного автокредитования действует в России с 2015 года. Она предполагает, что банки дают скидку на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля. Затраты банков компенсируются из федерального бюджета.

В 2018 году заработали новые программы льготного автокредитования – «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль». Первой могут воспользоваться россияне, имеющие двух или более несовершеннолетних детей. Вторая программа предназначена для тех, кто впервые покупает машину.