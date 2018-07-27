В Петербурге заложили первый камень на месте проспекта Крузенштерна

В Василеостровском районе заложили первый камень на месте будущего проспекта Крузенштерна. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Камень установили на дороге, которая станет продолжением набережной Макарова от Адмиральского проезда. Инициатива принадлежит потомкам Крузенштерна.

Читайте также:

Семь футов под килем: программа Дня ВМФ в Петербурге

В торжественной церемонии участвовали Михаил Пиотровский, возглавляющий Всемирный клуб петербуржцев, представители ВМФ, правительства Петербурга, а также другие высокопоставленные лица.

«Проспект Крузенштерна станет самым протяженным на намывной территории Васильевского острова и, уверен, преобразит эту землю», – сказал вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов.

Планируется, что в августе начнется планирование нового проспекта. Позднее будет определена дата его открытия.

Церемония состоялась в преддверии Дня Военно-морского флота, который пройдет 29 июля. В нем примет участие президент России Владимир Путин.