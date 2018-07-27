«Ночлежка» попросила пожертвовать жетоны на метро для бездомных

Благотворительная организация «Ночлежка» попросила петербуржцев помочь бездомным жетонами на метро. Об этом волонтеры написали в социальных сетях.

В организации отметили, что неравнодушные горожане постоянно жертвуют жетоны, но этого все равно не хватает. «В консультационную службу «Ночлежки» каждый рабочий день обращается 50-70 человек, которым нужна очень разная помощь», – отметили сотрудники.

Оставить жетоны можно не только в приюте на Боровой улице, но и в копилках для пожертвований, установленных в разных заведениях Петербурга. Посмотреть, где они находятся, можно с помощью карты на сайте «Ночлежки».

«Не сомневайтесь, все, что вы положите в копилку, попадет в "Ночлежку"», – добавили волонтеры.

Ранее в «Ночлежке» попросили помочь с мобильными телефонами. В организации принимают любые устройства в рабочем состоянии.