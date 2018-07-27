«Арка глупости»: грузовик застрял во дворе жилого дома на Невском

На Невском проспекте в арке дома №89 застряла «Газель», которая пыталась проехать во двор. Об этом рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем в пятницу, 27 июля. Свидетели не сообщили, чем закончилась история с грузовиком, которая стала поводом для шуток комментаторов.

«Жара... На жаре фургоны расширяются. А арки нет», – написал один из жителей Северной столицы.

Некоторые пользователи интернета сравнили случай со знаменитым «мостом глупости» на Софийской улице. Несмотря на указатели, под ним застряли более 150 «Газелей», а в конце июля все ограничители высоты, установленные в начале июня, пришли в негодность.