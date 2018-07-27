Петербуржцев 28 и 29 июля ждет жара до +30 градусов

В выходные 28 и 29 июля в Петербурге ожидается хорошая погода и жара. Об этом рассказали в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По данным синоптиков, в субботу, 28 июля, воздух в Северной столице прогреется до +29 градусов. В ночь с пятницы в городе не будет осадков, а во второй половине дня пройдет небольшой дождь.

Скорость ветра ночью составит от 3 до 8 м/с, а затем она поднимется до 12 м/с.

В воскресенье, 29 июля, в Петербурге может потеплеть до 30 градусов. Выходной будет малооблачным и практически без осадков. Скорость ветра в День Военно-морского флота будет умеренной.«

Узнать о праздничной программе в Северной столице, где пройдет главный морской парад, можно в специальном материале «Санкт-Петербург.ру».