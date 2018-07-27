В ЗакСе предложили наказывать за экскурсии по крышам на 200 тысяч рублей

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили штрафовать руферов за экскурсии по крышам. Соответствующий законопроект разработали парламентарии Денис Четырбок и Алексей Цивилев.

Предполагается, что фирмы и компании за незаконное развлечение будут наказывать штрафами в размере до 200 тыс. рублей. Физическим лицам грозит наказание от 2 до 5 тыс. рублей, а должностным – от 25 до 50 тыс. рублей.

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«Нелегальные прогулки по крышам уже давно стали целой индустрией... Руферы-экскурсоводы, которые без труда превратили своё хобби в незаконный бизнес, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей», – отметил Четырбок.

Он добавил, что легальные экскурсии, согласованные с властями, Смольный запрещать не собирается. «Более того, я считаю, что такие прогулки нам нужно развивать, а количество безопасных смотровых площадок – увеличивать», – добавил депутат.