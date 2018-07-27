  • 27 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 20:20 62.8688  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 20:20 73.2835  
Нефть($) 27.07.2018 74.19 0.38
Нефть(p) 27.07.2018 4625.23 -0.30

В ЗакСе предложили наказывать за экскурсии по крышам на 200 тысяч рублей

Автор:


© Фото: Instagram / @vadnau

Темы дня

Власти города на Неве хотят бороться с незаконными прогулками по зданиям, но развивать легальный бизнес.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили штрафовать руферов за экскурсии по крышам. Соответствующий законопроект разработали парламентарии Денис Четырбок и Алексей Цивилев.

Предполагается, что фирмы и компании за незаконное развлечение будут наказывать штрафами в размере до 200 тыс. рублей. Физическим лицам грозит наказание от 2 до 5 тыс. рублей, а должностным – от 25 до 50 тыс. рублей.

Читайте также:

Топ-5 небанальных смотровых площадок Петербурга

«Нелегальные прогулки по крышам уже давно стали целой индустрией... Руферы-экскурсоводы, которые без труда превратили своё хобби в незаконный бизнес, подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни других людей», – отметил Четырбок.

Он добавил, что легальные экскурсии, согласованные с властями, Смольный запрещать не собирается. «Более того, я считаю, что такие прогулки нам нужно развивать, а количество безопасных смотровых площадок – увеличивать», – добавил депутат.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Семь футов под килем: программа Дня ВМФ в Петербурге

    Смотр кораблей и вертолетов, концерт на Дворцовой и множество других мероприятий, посвященных морякам, – в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    В погоне за впечатлениями: что нужно обязательно увидеть в Карелии

    Бурные водопады, мраморные каньоны, величественный Валаам и невероятные Кижи – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел лучшие места соседнего региона, куда можно съездить на выходные.

    читать далее →

    Тараном не возьмешь: топ-5 средневековых крепостей недалеко от Петербурга

    «Санкт-Петербург.ру» решил отправиться с вами в далекое прошлое и посмотреть на самые знаменитые крепости, расположенные недалеко от Петербурга.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Безбилетники» на футболе. Как виртуальная реальность меняет мобильную связь

    Товарищеский матч между сборными России и Турции наш корреспондент посмотрел, сидя на диване бизнес-центра на Садовом кольце, но с полным ощущением присутствия на «ВЭБ Арене». Как это стало возможно, расскажет «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.07.18
    Как не переплатить при покупке матраса
    23.07.18
    Психологическая подготовка поможет пройти собеседование успешно
    23.07.18
    Дольщики ЖК «Охта Модерн»: Аресты – это хорошо, но нам нужен дом
    23.07.18
    Какие строительные товары реализует ТД «Андраус»?
    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram