Прокуратура нашла в детском лагере «Мечта» антисанитарию и неисправную пожарную сигнализацию

Прокуратура Колпинского района Петербурга выявила многочисленные нарушения в детском оздоровительном лагере «Мечта». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Сотрудники ведомства установили, что кухонную и столовую посуду мыли в нарушение требований закона. Продукты питания в лагере хранились ненадлежащим образом. В медицинском пункте прокуроры нашли лекарства, которые не соответствовали перечню необходимых препаратов.

В «Мечте» не было документов, которые подтверждали бы наличие образования и квалификации и поваров, вожатых и воспитателей. Помимо этого, в лагере работают 23 человека, не предоставили справки об отсутствии судимости.

Другой проблемой стали провода и кабели, часть из которых недостаточно изолирована. Также в шатрах для различных мероприятий нет средств для тушения пожаров. В ряде помещений неисправна пожарная сигнализация, а в бакалейном складе и хозяйственном помещении ее вовсе нет.

Прокуратура потребовала как можно скорее устранить нарушения. Процесс будут контролировать сотрудники ведомства.

На плохое состояние лагеря пожаловались родители детей, отдыхавших в «Мечте». В частности, они рассказали о большом количестве насекомых, пыли и плесени. Руководство отрицало все обвинения, которые, согласно прокуратуре, оказались правдивыми.