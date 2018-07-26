«Троянский конь»: в подаренном Путиным Трампу мяче нашли компьютерный чип

Мяч, который президент РФ Владимир Путин подарил главе США Дональду Трампу, оснащен электронным чипом. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Устройство в мяче Telstar компании Adidas поддерживает технологию NFC. С помощью чипа можно получить доступ к эксклюзивному контенту о футболистах и другим материалам.

В Adidas объяснили, что чипы добавлены во все новые мячи в рекламных целя. В компании отметили, что изменить или удалить какую-либо информацию на устройстве невозможно.

Путин подарил мяч Трампу по время пресс-конференции в Хельсинки, которая состоялась 16 июля, на следующий день после финала Чемпионата мира по футболу.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что презент стоит проверить на наличие прослушивающих устройств. Сотрудники Секретной службы обследовали мяч и не нашли ничего подозрительного или незаконного.