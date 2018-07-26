Старейшая жительница Земли Тие Мияко умерла на 118-м году жизни

В японском городе Иокогама скончалась Тие Мияко, самый пожилой человек на планете. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Мияко умерла в возрасте 117 лет. Она считалась старейшим человеком с 21 апреля 2018 года, когда скончалась долгожительница Наби Тадзима.

Официально Мияко считалась восьмым самым пожилым человеком в истории и вторым - в Японии. Она стала девятым человеком, который достигал 117-летнего возраста.

Старейшим человеком теперь считается Канэ Танака. Японка родилась 2 января 1903 года.

Рекорд по долголетию до сих пор принадлежит Жанне Луизе Кальман, которая родилась в 1875 году и скончалась в 1997 году.