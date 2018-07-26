Граффити с Цоем на Петроградке закрасили по ошибке чиновников (ФОТО)

Коммунальщики по ошибке закрасили граффити с Виктором Цоем в Петроградском районе. Они неправильно отреагировали на просьбу, оставленную на портале «Наш Санкт-Петербург».

Пользователь под именем Александр В. написал, что нужно исправить портрет Цоя на углу Зверинской улицы и Любанского переулка. Он попросил коммунальщиков обратить внимание на лоб музыканта, на который нанесли постороннее изображение.

Чиновники по-своему поняли просьбу и решили не исправить граффити, а полностью его закрасить. В отчете перед Александром они отметили, что «проблема устранена».

Граффити со знаменитым музыкантом было нарисовано в сквере Виктора Цоя. Название было присвоено властями Петербурга в 2012 году.

Тема граффити давно стала болезненной для некоторых жителей Северной столицы. Ранее неизвестная девушка восстановила портрет актера Сергея Бодрова на площади Александра Невского, который испортили ЛГБТ-активисты.

До этого на протяжении нескольких недель горожане обсуждали граффити с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Сначала неизвестные молодые люди «отрезали» Черчесову указательный палец, затем портрет был исправлен, а после очередного акта вандализма авторы закрасили свое произведение.