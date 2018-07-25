«Балтийской коммерции» и «Статусу Эр» разрешили застройку зеленых зон Петроградки

Верховный суд России разрешил застройку нескольких участков на Петроградской стороне. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Высшая судебный орган страны оставил без изменений решение Петербургского городского суда по спору между ООО «Балтийская коммерция» Бориса Прахина, ООО «Статус Эр», депутатами Законодательного собрания и губернатором города не Неве.

Участки в Петроградском районе были признаны зелеными насаждениями согласно поправкам к соответствующему закону. На этой территории никогда не было скверов, а в последнее время там велось строительство. С учетом этого Верховный суд посчитал поправки недействительными.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что депутаты борются с активной застройкой в Петербурге. Парламентарии хотели защитить землю на пересечении улиц Лодейнопольской и Петрозаводской, на набережной Адмирала Лазарева, у улиц Корпусной и Средней Колтовской, а также у Малой Зелениной и Петергофской улиц.