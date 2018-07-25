Счета за электричество в Петербурге начнут присылать в запечатанном виде

«Петроэлектросбыт» начнет присылать петербуржцам квитанции о потребленной электроэнергии в запечатанном виде. Об этом сообщается на сайте компании.

Первые счета нового вида начнут приходить в августе за июль. «Изменился только внешний вид ежемесячной квитанции, она теперь выглядит как запечатанный конверт с перфорированной частью – для удобства вскрытия», – сказал заместитель гендиректора организации Алексей Муровец.

В «Петроэлектросбыте» изменения объяснили не только удобствами, но и конфиденциальностью. Запечатанные квитанции позволят скрыть от глаз посторонних различные данные.

Оплатить новые счета можно любым способом, который применялся и для квитанций старого типа.

Фото: pes.spb.ru