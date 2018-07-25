Монеточка и «Пошлая Молли» отказались выступать на «Нашествии» из-за Минобороны

Популярные группы и исполнители отказались участвовать в музыкальном фестивале «Нашествие», который состоится 3, 4 и 5 августа. «Пошлая Молли», Монеточка, «Порнофильмы» и ряд других исполнителей выступили против сотрудничества мероприятия с Министерством обороны России.

Ведомство с 2013 года устраивало на «Нашествии» выставку военной техники и другие акции. Помимо этого, добровольцы могли записаться на контрактную службу.

Группа «Элизиум» заявила, что в начале июня 2018 года организаторы сообщили, что Минобороны не будет участвовать в фестивале.

«В данной ситуации, отказ от участия – единственный возможный вариант для группы «Элизиум». Пацифизм и антимилитаризм – для нас не пустые слова», – отметили музыканты.

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Схожей позиции придерживаются участники украинской группы «Пошлая Молли». «Там где музыка – нет места оружию», – сообщается в социальных сетях коллектива.

Монеточка не стала напрямую называть причины, по которым не станет выступать на «Нашествии». Она пожелала «всем мира» и прикрепила песню группы ДДТ «Не стреляй».

Один из организаторов Евгения Киселева, гендиректор «Мультимедиа Холдинг», сказала, что музыкантов изначально предупредили, что сотрудничество фестиваля с ведомством продолжится и в 2018 году. «Когда же Министерство обороны озвучило всю свою программу на территории фестиваля «Нашествие-2018», музыканты сделали свой выбор. Поверьте, это совершенно нормально», – передает ее слова «Национальная служба новостей».