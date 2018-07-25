Петербургским мостам вернут «исторические» таблички с названиями

Руководство «Мостотреста» поддержало замену пластмассовых табличек с названиями мостов в центре Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Ранее на переправах находились эмалированные указатели, которые в 2016 году стали менять на пластмассовые. Против этого выступил местный художник Юрий Осинин, незаконно поставивший керамические таблички.

В «Мостотресте» отметили, что действия Осинина могут расцениваться как административное правонарушение, но поддержали идею. Представители организации пригласили художника выступить консультантом проекта и автором изделий.

Новые указатели установят на следующие мосты: Почтамтский, Фонарный, Мало-Конюшенный, 1-й и 2-й Садовые, 1-й Инженерный, перекинутые через Мойку; Пантелеймоновский и Прачечный – через Фонтанку; Ново-Конюшенный и Театральный – через канал Грибоедова; Кронверкский и Иоанновский – через Кронверкский пролив; 1-й и 2-й Зимние, Эрмитажный – через Зимнюю канавку; Нижний и Верхний Лебяжьи – через Лебяжью канавку.

Все работы завершатся к концу июля. «Мостотрест» планирует в дальнейшем поменять таблички и на других мостах в центре Петербурга.