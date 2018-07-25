Число жертв взрыва газа в Красном Селе увеличилось до трех человек

В Красном Селе скончалась женщина, которая пострадала при взрыве газового баллона на улице Лермонтова. Об этом сообщила «Фонтанка».

Пострадавшую без сознания доставили в реанимацию вскоре после происшествия. Она скончалась, так и не придя в себя.

Помимо женщины, в результате взрыва погибли десятилетняя девочка и 60-летний мужчина. Из-за инцидента также пострадали еще два человека. Мать погибшей девочки находится в реанимации, а второй пострадавший – в состоянии средней степени тяжести.

Взрыв на улице Лермонтова произошел вечером 24 июля. В пристройке к частному дому разорвало газовый баллон, который разрушил здание. Дом подключен к магистральному газопроводу, а баллон использовался для хозяйственных нужд.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.