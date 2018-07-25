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СК рассказал, почему в день теракта в Петербурге не взорвалась бомба на «Площади Восстания»

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© Фото: Анна Волкова / РИА «Новости»

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В результате взрыва в петербургском метро погибли 16 человек, в том числе предполагаемый смертник.

Следственный комитет РФ раскрыл подробности теракта, который случился в петербургском метро 3 апреля 2017 года. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Сергея Голкина, и. о. замруководителя главного управления СКР по расследованию особо важных дел.

Генерал-майор юстиции заявил, что первой должна была взорваться бомба на станции метро «Площадь Восстания». Устройство, по мнению экспертов, не сработало из-за ошибок в конструкции.

Предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов собирался дистанционно активировать бомбу. Решив проверить, почему она не сработала, он увидел, что ей уже занимаются сотрудники правоохранительных органов.

После этого Джалилов сел в поезд, чтобы взорвать вторую бомбу. Он активировал ее в тоннеле между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

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Голкин также рассказал о роли Шохисты Каримовой, обвиняемой по делу о теракте. Следствие считает, что она предоставляла злоумышленникам сим-карты и телефоны. «Это делалось, чтобы затруднить работу специальных служб по предотвращению террористической атаки», – отметил он.

В результате теракта в петербургском метро погибли 15 человек, а также предполагаемый смертник. Ранения получили более 100 человек.

В начале июля Следственный комитет назвал запрещенную в России террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад» причастной к организации теракта. В ведомстве заявили, что установлены личности всех злоумышленников, которые имеют отношение ко взрыву.

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