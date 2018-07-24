В центре Петербурга появились карты с книжными магазинами

На пересечении Невского и Владимирского проспектов появился билборд «Книжный центр Петербурга». На нем изображены все книжные магазины, расположенные в «сердце» Северной столицы, сообщила «Собака.ру».

Инициатором проекта стал магазин «Подписные издания». Его команда представила на карте книжные, которые находятся в Центральном, Василеостровском, Петроградском районах и в районе Обводного канала.

Горожане и гости Северной столицы смогут узнать, где находятся не только крупные сети, но и независимые лавки. «Наши книжные необычные, интересные и во многом не уступают европейским. И безусловно достойны быть такой же визитной карточкой Петербурга, как музеи и театры», – заявил совладелец «Подписных изданий» Михаил Иванов.

Все желающие могут получить карту в виде плаката в магазине на Литейном проспекте. Иванов считает, что инициатива поможет сплотить участников книжного рынка в Петербурге.