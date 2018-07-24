Картина дня: ремонт Банковского моста, развод мостов и поезд до Будогощи

Главной темой дня, согласно «Монитору», стала стоимость ремонта Банковского моста. Первыми об этом сообщили «Аргументы и Факты в Санкт-Петербурге» (14:45), АБН (14:55) и «Стройпульс» (15:55).

Капитальный ремонт переправы через канал Грибоедова обойдется властям Петербурга в 35,96 млн рублей. Участники торгов, объявленных «Дирекцией транспортного строительства», должны подать заявки до 9 августа.

В прошлом году началась реставрация знаменитых грифонов. Их привели в порядок почти за 20 млн рублей.

Фигуры уже отреставрированы, но на место они вернутся только после завершения моста. Это произойдет в 2019 году.

Второй темой, по данным «Монитора», стал развод мостов днем 26 июля. Оперативнее всех об этом написали АБН (11:15), 78.ru (11:35), «Деловой Петербург» (12:25).

В четверг, 26 июля, с 11:00 до 13:00 пройдет внеплановая разводка Благовещенского, Дворцового, Троицкого и Литейного мостов. Она связана с подготовкой к параду в честь Дня Военно-морского флота.

Мосты также будут разводить с 11:00 до 13:00 в воскресенье, 29 июля, когда отмечается праздник. Помимо этого, в эти же дни будут перекрывать движение транспорта на Университетской, Дворцовой и набережной Кутузова, Биржевой площади и Дворцовом проезде.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала скоростная электричка, которая свяжет Петербург и Будогощь. Быстрее всех об этом рассказали «Невские новости» (23 июля в 16:45), «Мой район» (09:15) и «Стройпульс» (09:55).

Первые электропоезда отправятся из поселка в Киришском районе Ленинградской области 25 июля. Состав №6051 будет ходить в Северную столицу в 05:42 и прибывать на Ладожский вокзал с понедельника по субботу.

В обратном направлении поезд отправляется в 18:10 и прибывает 20:20. Воспользоваться им можно будет ежедневно за исключением субботы.