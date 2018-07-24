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Скончался Вениамин Яковлев, один из авторов Конституции России

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© Фото: Анна Исакова / пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

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Советник президента РФ умер после продолжительной болезни.

На 87-м году жизни скончался Вениамин Яковлев, советник президента России и один из авторов Конституции РФ. Об этом во вторник, 24 июля, сообщила Ассоциация юристов России.

Яковлев умер после продолжительной болезни. Прощание с ним должно состояться 26 июля в ритуальном зале Центральной клинической больницы Управделами президента, сообщает РБК со ссылкой на Дениса Смола, помощника Вениамина Федоровича.

Доктор юридических наук, член-корреспондент Российской академии наук начал профессиональную деятельность в 1953 году. С 1989 по 1991 год он занимал пост министра юстиции СССР, а с 1992 по 2005 года был председателем Высшего арбитражного суда России.

Яковлев в 2005 году был награжден высшей степенью ордена «За заслуги перед Отечеством» за «выдающиеся заслуги в развитии российской государственности и совершенствовании судебной системы».

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