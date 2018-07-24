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Минобороны отказалось забирать машины россиян для войны

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© Фото: Михаил Киреев / РИА «Новости»

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В ведомстве сообщили, что у военных достаточно машин, поэтому транспорт граждан не потребуется.

В Министерстве обороны РФ опровергли сообщения о том, что ведомство собирается изымать у россиян автомобильную технику в военное время. Об этом сообщил «Интерфакс».

Во вторник, 24 июля, «Известия» рассказали, что Минобороны начнет ставить машины на учет, чтобы впоследствии мобилизовать их. Предполагалось, что возвращать транспорт россиянам будут вместе с компенсацией за полученные повреждения.

Представители ведомства заявили, что у военных достаточно автомобилей, поэтому забирать их у граждан не будут. Они отметили, что проект нового приказа Минобороны «уточняет лишь порядок учета в перечень транспортных средств, который ведется в военных комиссариата».

«Привлечение для нужд обороны дополнительной автомобильной техники, принадлежащей гражданам и организациям, возможно лишь в исключительных случаях и только в порядке, установленном действующим законодательством», – добавили военные.

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