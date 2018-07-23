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На севере Василеостровского района появится проспект Крузенштерна

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© Фото: «Яндекс.Карты»

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В честь адмирала назовут продолжение набережной Макарова за Адмиральским проездом.

В Василеостровском районе Петербурга появится проспект имени Ивана Крузенштерна. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Память мореплавателя увековечат на участке, который станет продолжением набережной Макарова за Адмиральским проездом. Соответствующее решение было принято Топонимической комиссией и утверждено правительством Северной столицы.

В пятницу, 27 июля, полуденный выстрел пушки в Петропавловской крепости посвятят Крузенштерну. Позднее к памятнику адмирала на набережной Лейтенанта Шмидта возложат цветы, а затем на месте будущего проспекта заложат символический первый камень.

В торжественной церемонии будут участвовать потомки Крузенштерна из семи стран, в том числе Алексей Крузенштерн, который предложил увековечить память адмирала в Северной столице.

Иван Федорович участвовал в первой русской кругосветную экспедицию. Он также впервые нанес на карту большую часть побережья Сахалина и был одним из учредителей Русского географического общества.

Торжества памяти адмирала пройдут в преддверии Дня Военно-морского флота, который отмечается 29 июля. В воскресенье в городе на Неве пройдет главный парад в честь праздника. В Петербурге уже проходят репетиции с участием боевой техники.

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