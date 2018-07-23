По делу о пытках в ярославской колонии задержали шесть человек

Правоохранители задержали шесть человек по делу о пытках в исправительной колонии №1 в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, следователи установили личности всех сотрудников колонии, избивавших заключенного Евгения Макарова. В ближайшее время их собираются арестовать.

Следователи в настоящее время ищут остальных подозреваемых по уголовному делу о превышении должностных полномочий с применением насилия. Максимальное наказание по статье – 10 лет лишения свободы.

«Уголовное дело находится в производстве первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области. Для расследования уголовного дела создана следственная группа», – добавили в ведомстве.

О пытках в ярославской колонии стало известно 20 июля, когда «Новая газета» опубликовала видеозапись избиения Макарова. Инцидент, попавший на камеру, произошел еще 29 июля 2017 года.

Следственный комитет в июле того же года проверил избиение Макарова. Следствие вел выпускник Ярославского государственного университета Радион Сквирский, которому на тот момент было 22 года. Сотрудник СК посчитал, что применение силы «было адекватно сложившейся ситуации».

По словам уполномоченного по правам человека в Ярославской области, руководство исправительной колонии отстранило от работы 17 сотрудников учреждения.