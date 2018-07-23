Сотрудники Русского музея заявили об опасности реконструкции Михайловского дворца

Сотрудники Русского музея пожаловались на грядущую реконструкцию Михайловского дворца. Они попросили директора Владимира Гусева «не допустить разрушения музея», сообщил «Коммерсант».

По словам работников, из-за ремонта могут пострадать экспонаты. Сотрудники отметили, что тысячи ящиков с предметами искусства в запасниках были систематизированы не одним поколением хранителей, а переезд может уничтожить эту работу.

Реконструкция, согласно планам руководства музея, должна начаться 1 декабря 2018 года и продлиться до 1 марта 2020 года. Сроки были согласованы со Всемирным банком, который вложит в проект 2,5 млн из 20 млн долларов.

Претенденты на работы – холдинг «Возрождение» и АО «Ренессанс-Реставрация». Подрядчик будет определен в начале августа, но сотрудники музея отметили, что до сих пор не получили четких разъяснений о планах реконструкции.

Изначально предполагалось, что в Сервизном и Церковном дворах Михайловского дворца сделают перепланировку, а музей полностью закроют на время работ. После протестов градозащитников проект упростили. Планируется, что Сервизный двор остеклят, в нем также появится лифт для инвалидов и лекторий в подвальной части.

Несмотря на это, до конка осени музей должен освободить большое число внутренних помещений. Сотрудники подчеркнули, что, возможно, из-за работ придется закрыть ключевые залы с известными полотнами. Заместитель директора музея Владимир Баженов подтвердил, что посетители на протяжении долгого времени не смогут посмотреть на работы нескольких художников, в том числе Репина.

«В случае начала планируемых работ Русский музей встретит 125-летие со дня своего основания (март 2020 года) не масштабной выставкой, а частично закрытой экспозицией и разрухой в фондах. Мы, как сотрудники музея, ни под каким давлением не пойдем на нарушение хранительских инструкций», – говорится в письме, которое подписали 96 сотрудников музея.

Михайловский дворец был построен в 1820-х годах. Автор проекта здания – Карл Росси.