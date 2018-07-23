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Сотрудники Русского музея заявили об опасности реконструкции Михайловского дворца

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© Фото: citywalls.ru

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Специалисты опасаются, что из-за работ закроют большую часть музея, а экспонаты при временном переезде могут пострадать.

Сотрудники Русского музея пожаловались на грядущую реконструкцию Михайловского дворца. Они попросили директора Владимира Гусева «не допустить разрушения музея», сообщил «Коммерсант».

По словам работников, из-за ремонта могут пострадать экспонаты. Сотрудники отметили, что тысячи ящиков с предметами искусства в запасниках были систематизированы не одним поколением хранителей, а переезд может уничтожить эту работу.

Реконструкция, согласно планам руководства музея, должна начаться 1 декабря 2018 года и продлиться до 1 марта 2020 года. Сроки были согласованы со Всемирным банком, который вложит в проект 2,5 млн из 20 млн долларов.

Претенденты на работы – холдинг «Возрождение» и АО «Ренессанс-Реставрация». Подрядчик будет определен в начале августа, но сотрудники музея отметили, что до сих пор не получили четких разъяснений о планах реконструкции.

Изначально предполагалось, что в Сервизном и Церковном дворах Михайловского дворца сделают перепланировку, а музей полностью закроют на время работ. После протестов градозащитников проект упростили. Планируется, что Сервизный двор остеклят, в нем также появится лифт для инвалидов и лекторий в подвальной части.

Несмотря на это, до конка осени музей должен освободить большое число внутренних помещений. Сотрудники подчеркнули, что, возможно, из-за работ придется закрыть ключевые залы с известными полотнами. Заместитель директора музея Владимир Баженов подтвердил, что посетители на протяжении долгого времени не смогут посмотреть на работы нескольких художников, в том числе Репина.

«В случае начала планируемых работ Русский музей встретит 125-летие со дня своего основания (март 2020 года) не масштабной выставкой, а частично закрытой экспозицией и разрухой в фондах. Мы, как сотрудники музея, ни под каким давлением не пойдем на нарушение хранительских инструкций», – говорится в письме, которое подписали 96 сотрудников музея.

Михайловский дворец был построен в 1820-х годах. Автор проекта здания – Карл Росси.

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