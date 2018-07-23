Кремль заставит региональные власти реагировать на критику в соцсетях

Власти России начнут отслеживать жалобы жителей страны и реакцию властей в социальных сетях. Администрация президента поручила создать для этого систему «Инцидент менеджмент», сообщил РБК.

Программа будет мониторить пять социальных сетей – «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram и Twitter. Искать информацию в них будут по ключевым словам. Несколько постов по одной теме могут объединять в «инцидент», на который власти регионов должны реагировать в течение суток с момента его регистрации.

Согласно неофициальной информации, инициатива системы принадлежит Сергею Кириенко, первому замглавы администрации президента и куратору управления по общественным проектам.

«В Кремле хотят локализовать негатив и контролировать повестку именно в соцсетях, потому что считают, что нужно быть ближе к потребителю информации, а соцсети становятся все более популярны», – заявил чиновник, присутствовавший на обучающем семинаре по использованию «Инцидент менеджмента».

Систему разработала компания «Медиалогия». Программа начала работать в тестовом режиме в двух регионах страны. Планируется, что по всей России «Инцидент менеджмент» внедрят к 2019 году.