Российского ученого Виктора Кудрявцева обвинили в госизмене в пользу НАТО

Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева заподозрили в передаче секретной информации в НАТО. Об этом сообщил «Коммерсант».

По словам источника издания, 74-летний специалист раскрыл одной из стран НАТО данные о разработке гиперзвуковых летательных аппаратов. Сведения напрямую связаны с оборонными проектами корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и концерна ВКО «Алмаз-Антей». Информация «предоставлялась для изучения спецслужбам Североатлантического альянса».

Кудрявцев, которого арестовал Лефортовский суд Москвы, свою вину в государственной измене не признает. Его знакомые отметили, что ученый всегда был скромным и аккуратным человеком, «который никак не походил на шпиона или предателя».

Читайте также:

Россиянку Марию Бутину задержали в Вашингтоне за «шпионаж» в пользу РФ

Сотрудник ЦНИИМаша попался после обысков в институте и в Объединенной ракетно-комсической корпорации, где 20 июля сотрудники ФСБ провели обыски. На следующий день после оперативных мероприятий глава аналитического центра корпорации Дмитрий Пайсон ушел в отставку. В «Роскосмосе» заявили, что он проходит в качестве свидетеля по «делу ЦНИИМаш».