В Петербурге 23 июля ожидаются ливни и грозы

В Северной столице жара постепенно сменяется более прохладной погодой вместе с сильными дождями. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В понедельник, 23 июля, в городе на Неве будет облачно с прояснениями. В течение дня ожидаются ливни и грозы. Скорость ветра, несмотря на это, будет достигать 2-5 м/с.

Воздух в Северной столице прогреется до +26 градусов. Атмосферное давление днем существенно меняться не будет.

Рассвет – 04:18, закат – 21:49.