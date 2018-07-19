Сделанный не по ГОСТу сыр запретят называть «российским»

Министерство промышленности и торговли предложило запретить называть сыр «российским», если он сделан не по ГОСТу. Об этом сообщил РБК.

Законопроект, разработанный в Росстандарте, коснется не только сыра, но и других продуктов, названия которых закреплены в государственных стандартах. Инициативу в ближайшее время вынесут на общественное обсуждение.

Сейчас ситуация не регулируется законами, поэтому производители жалуются, что потребителей зачастую вводят в заблуждение. Например, лишь семь из трех десятков сыров с названием «российский» были изготовлены по ГОСТу.

Инициативу поддержала ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз). Исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков назвал «легальную фальсификацию» большой проблемой для рынка.