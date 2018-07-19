У офиса «Единой России» в Петербурге скелет «дождался пенсии»

Активисты разместили у офиса петербургского отделения партии «Единая Россия» макет человеческого скелета с табличкой «Дождался пенсии». Об этом сообщило движение «Время».

Скелет на Конногвардейском бульваре появился 19 июля, в день первого чтения законопроекта о повышении пенсионного возраста в Государственной думе. К макету прикреплен значок «Я люблю Медведева», посвященный премьер-министру России Дмитрию Медведеву, анонсировавшему реформу в июне 2018 года.

Активисты отметили, что подавляющее большинство россиян выступает пропив изменения пенсионного возраста, но Госдума «покорно примет антинародный законопроект».

«Это наглядный пример наплевательского отношения к мнению своих избирателей, ведь почти тот же процент россиян избрали [президента России Владимира] Путина, который клятвенно обещал, что при нем уж точно никакого повышения пенсионного возраста не будет», – добавили во «Времени».

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Накануне, 18 июля, в Петербурге прошла несанкционированная акция против пенсионной реформы. Полицейские задержали более десяти человек.

Cогласно проекту, которое разработало правительство РФ, женщины к 2034 году будут выходить на пенсию не в 55 лет, а в 63 года, а мужчины к 2028 году – не в 60 лет, а в 65. Россияне негативно восприняли инициативу властей, в связи с чем рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина в июне сократился с 72,1% до 63,4%. Чтобы исправить ситуацию, администрация главы государства создала неформальный штаб для пиар-кампании повышения пенсионного возраста.

Реформу, несмотря на недовольство россиян, поддержали власти 61 региона страны. Депутатам Госдумы порекомендовали не критиковать Владимира Путина во время обсуждения проекта зраста