Нарушителей ПДД в Петербурге начнут ловить с помощью общественного транспорта

Петербургских нарушителей правил дорожного движения будут штрафовать с помощью камер, установленных на городских автобусах. Об этом сообщил «Коммерсант».

Транспортные средства «Пассажиравтотранса», оборудованные комплексами автоматической фиксации нарушений ПДД «Паркон-А», в дни Чемпионата мира по футболу обслуживали болельщиков и организаторов мундиаля.

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На «охоту» за автонарушителями выехали три десятка автобусов. Они начали курсировать по маршрутам 24, 39, 39Э, 137 и 128.

Данные с камер в автоматическом режиме передаются в «Городской мониторинговый центр», где составляют протоколы и передают их в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения для последующей отправки водителям.