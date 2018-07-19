В Петербурге 19 июля ожидается +29 градусов

В Северной столице продолжается период хорошей погоды. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», воздух в городе прогреется до +29 градусов.

На протяжении дня будет малооблачно. Синоптики обещают, что в Петербурге не будет осадков.

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Скорость северо-восточного ветра поднимется до 7-12 м/с. Атмосферное давление существенно меняться не будет. Рассвет – 04:10, закат – 21:58.