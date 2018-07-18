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Нерпенок Крошик попытался «примерить» джинсы (ФОТО)

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© Фото: vk.com/sealrescue
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    Животное, которое спасли пару лет назад, до сих пор отказывается возвращаться на волю.

    Знаменитый нерпенок Крошик, который отказался жить в дикой природе, приспособился к петербургской жаре. Об этом рассказали в «Фонде друзей балтийской нерпы».

    Крошик, по словам специалистов, хорошо переносит высокую температуру воздуха в Северной столице. Ему часто меняют воду в бассейнах, чтобы она не успевала нагреваться.

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    Нерпенок рад жизни в неволе и даже пытается заигрывать с людьми. Крошик «напал» на человека, который находился рядом с ним, и с милым видом укусил его за джинсы.

    Животное нашли, когда оно было совсем маленьким и весило около 4 кг. Специалисты помогли Крошику прийти в форму, но он отказался возвращаться в дикую природу. После этого он поселился в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих.

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