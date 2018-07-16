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Картина дня: Путин и Трамп, итоги ЧМ-2018 и закрашенное граффити с Черчесовым

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© Фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости»

Темы дня

Что обсуждали лидеры на двухстороннем саммите, как прошел мундиаль в Петербурге и что стало с портретом тренера сборной России по футболу.

Главной темой дня, согласно «Монитору», стал саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

В столице Финляндии завершился саммит между главами России и США. Он стал первой полномасштабной встречей двух лидеров.

Трамп назвал переговоры с президентом РФ «хорошим началом для всех». Путин высоко оценил саммит, назвав встречу с главой США «успешной и полезной».

Глава РФ также рассказал, что хотел, чтобы глава США Дональд Трамп выиграл президентские выборы в 2016 году. Он заявил, что Трамп выступал за нормализацию отношений с Россией, поэтому был более привлекательным кандидатом, чем его соперница Хиллари Клинтон.

Президент России отметил, что Москва не собирала компромат на действующего президента США. Путин подчеркнул, что в вопросе возможного вмешательство России в выборы американского лидера надо опираться на факты, которых, по его словам, нет.

Второй темой, по версии «Монитора», стали итоги Чемпионата мира по футболу в Санкт-Петербурге.

Фан-зону ЧМ-2018 в Петербурге за месяц посетили более 1,3 млн человек. Об этом сообщили организаторы Фестиваля болельщиков.

В среднем площадку ежедневно посещали примерно 43 тыс. человек. Организатоы отметили, что на Конюшенной побывали болельищки всех 32 стран, попавших на чемпионат. При этом на фестиваль приходили и фанаты из тех стран, что не дошли до мундиаля, в том числе Китая и США.

Победителем ЧМ-2018 стала сборная Франции, которая обыграла Хорватию со счетом 4:2. Третье место на мундиале заняла сборная Бельгии, обыгравшая англичан в Петербурге.

Третьей темой суток, по данным «Монитора», стала судьба многострадального граффити с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Первыми об этом сообщили 78.ru (14:45), «Стройпульс» (15:40) и АБН (15:55).

Коммунальные службы уничтожили последние следы граффити с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, расположенное в Пушкарском саду. Это случилось после того, как рисунок в очередной раз испортили вандалы. Художники из команды HoodGraff закрасили портрет однотонной краской и оставили хулиганам надпись «Еще есть вопросы?».

Далее к делу подключились коммунальщики, которые закрасили надпись и перекрасили стену в желтый цвет. По словам художников, они не будут воссоздавать портрет с Черчесовым и не планируют более создавать произведения, посвященные сборной России и ее успехам на Чемпионате мира по футболу.

Станислав Саламович появился на трансформаторной будке в Пушкарском саду после того, как российская команда впервые за 32 года вышла в плей-офф мундиаля. Рисовать граффити помогал лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров.

Через некоторое время у рисунка появились недоброжелатели. Сперва на него с помощью портала «Наш Петербург» пожаловался местный житель. Затем неизвестные молодые люди «отрезали» Черчесову указательный палец. Тогда коллектив HoodGraff решил исправить ситуацию и перерисовал наставника сборной России. В новом варианте он отдавал воинскую честь.

Самыми оперативными в Петербурге стали «Аргументы и факты в Санкт-Петербурге», «Невские новости» и Regnum.

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