Путешественник-инвалид добрался на хэндбайке из Петербурга до Владивостока

Путешественник-инвалид Алексей Костюченко потратил больше года, чтобы добраться от Петербурга до Владивостока. Об этом сообщил ТАСС.

Мужчина рассказал, что двигался с запада на юг России только в теплое время года – зимой он жил в Иркутске. Костюченко не смог сказать, сколько дней продлилось путешествие на хэндбайке, специальном транспортном средстве для инвалидов.

«От Москвы до Биробиджана получилось 410 дней, а остальное пока даже не могу вспомнить, я только с дороги. Сейчас хочу поставить палатку у моря и переночевать, чтобы проснуться на берегу», – отметил он.

Путешественник оценил «на троечку» инфраструктуру для инвалидов в российских городах. Он подчеркнул, что в придорожных гостиницах нет пандусов, поэтому иногда ему приходилось подниматься на свой этаж на руках. Костюченко добавил, что некоторые отели разрешали ему бесплатно переночевать, а водители иногда подвозили его.

По словам путешественника, он лишился ног, кисти, а также пальцев на другой руке, когда пьяным замерз на улице. Его обнаружила собака, которую в тот момент вывели на прогулку, что спасло Костюченко жизнь, сообщило РИА «Новости».