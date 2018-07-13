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В Петербурге 13 июля будет сухо и до +27 градусов

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© Фото: Instagram / @kyv93

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По словам синоптиков, в пятницу в городе не будет осадков.

В Северную столицу полноценно вернулась хорошая погода. Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе на Неве в пятницу, 13 июля, потеплеет до +27 градусов.

На протяжении всего дня в Петербурге будет переменная облачность. Осадки в пятницу не ожидаются.

Скорость ветра будет находиться на уровне от 2 до 7 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Рассвет – 03:58, закат – 22:08.

Ранее синоптики пообещали Петербургу настоящую жару как минимум до 20 июля.

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