В Петербурге 13 июля будет сухо и до +27 градусов

В Северную столицу полноценно вернулась хорошая погода. Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в городе на Неве в пятницу, 13 июля, потеплеет до +27 градусов.



На протяжении всего дня в Петербурге будет переменная облачность. Осадки в пятницу не ожидаются.



Скорость ветра будет находиться на уровне от 2 до 7 м/с. Атмосферное давление будет слабо понижаться. Рассвет – 03:58, закат – 22:08.

Ранее синоптики пообещали Петербургу настоящую жару как минимум до 20 июля.