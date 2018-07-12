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Петербуржцам покажут, как метро и футбол объединяет горожан

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© Фото: Instagram / @a1t3rr

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В музее метрополитена открылась выставка, приуроченная к ЧМ-2018.

В музее истории петербургского метро открылась выставка «Футбол объединяет. Метро сближает.», посвященную фотографиям, созданным в период Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Все снимки, представленные в лектории центра истории метро, были сделаны в рамках акций, приуроченных к ЧМ-2018. Часть фотографий сняли на матче, который состоялся на платформе станции «Международная», а также на игре в детском оздоровительном лагере «Голубая стрела».

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«Первыми гостями выставки стали сотрудники метрополитена и их дети, для которых специально провели экскурсию по интерактивному центру истории подземки», – отметили в пресс-службе метро.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. На мундиале осталось сыграть два матча. Встреча за третье место между сборными Англии и Бельгии пройдет в Петербурге в субботу, 14 июля, в 17:00. В финале встретятся Франция и Хорватия.

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