  • 12 Июль 2018
USD 10.06.2018 62.3431 -0.3249
USD ММВБ 21:19 62.3024  
EUR 10.06.2018 73.3654 -0.4262
EUR ММВБ 21:19 72.7155  
Нефть($) 12.07.2018 74.00 0.15
Нефть(p) 12.07.2018 4613.39 -14.64

Картина дня: смерть альпиниста, победа «Зенита» и форма для сотрудников метро

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Почему в Кабардино-Балкарии умер житель Петербурга, кого обыграли сине-бело-голубые и сколько денег потратят на сотрудников подземки.

Главно новостью суток, по данным «Монитора», стала смерть петербургского альпиниста Дмитрия Матушкина. Оперативнее всех об этом написали 78.ru (05:57), «Мой район» (07:00) и «Аргументы и факты в Санкт-Петербург» (09:00).

Матушкин погиб во время камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Он скончался из-за травмы конечности, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Группа состояла из четырех человек, она была зарегистрирована в альплагере «Безенги». О происшествии стало известно вечером 11 июля, около 20:30. Сразу с альплагеря выдвинулись спасатели. В пять утра вылетел вертолет МИ-8 и эвакуировал тело погибшего из ущелья.

«Альпинисты попали под камнепад, это природа, стихия. Горы – место повышенной опасности, здесь могут произойти всякие несчастные случаи», – заявили в МЧС.

Второй темой, согласно «Монитору», стала третья победа петербургского «Зенита» под руководством Сергея Семака. Первыми об этом сообщили 78.ru (11 июля в 18:50), «Санкт-Петербург.ру» (11 июля в 19:10) и «Невские новости» (11 июля в 19:50).

Сине-бело-голубые обыграли австрийский «Грассхоппер» в товарищеском матче. Встреча завершилась уверенной победой петербуржцев со счетом 2:0.

Счет на 35-й минуте игры открыл Лука Джорджевич, который вышел один на один с вратарем после передачи Олега Шатова. Первым касанием черногорец обыграл голкипера, а вторым – отправил мяч в ворота.

Во втором тайме наставник «Зенита» практически полностью поменял состав команды. На поле появились Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз и Антон Заболотный.

Первые два футболиста соорудили мяч на 76-й минуте встречи. После удара Полоза из-за пределов штрафной сфера отлетела к аргентинцу, который с линии вратарской легко переиграл голкипера соперника.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала новая форма для сотрудников петербургского метро, на которую потратят почти 110 млн рублей. Быстрее всех об этом рассказали 78.ru (07:35), «Аргументы и факты в Санкт-Петербург» (08:17) и АБН (08:25).

В подземке заказали фирменную одежду для сотрудников почти за более чем 109 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. За эти деньги исполнитель должен изготовить более 20 тыс. единиц одежды, включая соответствующие аксессуары.

Большую часть сотрудников подземки оденут в темно-синие костюмы, старший начальственный состав – в сине-зеленые. Итоги конкурса подведут через неделю, 19 июля. Поставку одежды планируют начать в августе, все комплекты метро получит до конца 2019 года.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «Санкт-Петербург.ру» и Regnum.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июле

    Кинопоказы, фестивали еды и крафтового пива, концерты и День Достоевского – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о главных событиях второго месяца лета.

    читать далее →

    Пушистые лапки и холодный нос: топ-5 лучших собачьих питомников Петербурга

    Портал «Санкт-Петербург.ру» изучил популярные породы собак в Северной столице и рассказывает, где их можно приобрести.

    читать далее →

    Тишина и покой: топ-5 кафе и магазинов Петербурга с читальными залами

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно бесплатно почитать журналы или современную литературу.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

    Шашлыки, фейерверки, беспилотники и проезд на Крестовский остров – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, что запретят в Северной столице из-за крупнейшего футбольного турнира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Наследие Советов: топ-5 зданий в Петербурге в стиле «конструктивизм»

    «Санкт-Петербург.ру» решил вспомнить советское прошлое Ленинграда и отыскать самые интересные здания, построенные в 1920-1930-х годах.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    11.07.18
    Спрос на «комплексные» переезды растет
    09.07.18
    Что такое ламинированная фанера
    05.07.18
    Королевство Северный Бархант развивает инновационные криптотехнологии
    04.07.18
    Logic Pro начинает экспансию в крупнейшие города России
    03.07.18
    Детская сборная «Макдоналдс» выйдет на поле «Санкт-Петербург Арены» рука об руку с известными футболистами
    29.06.18
    Пять самых удивительных виртуальных государств в мире
    28.06.18
    Плазменная резка
    27.06.18
    Координатно-пробивные работы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram