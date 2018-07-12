Картина дня: смерть альпиниста, победа «Зенита» и форма для сотрудников метро

Главно новостью суток, по данным «Монитора», стала смерть петербургского альпиниста Дмитрия Матушкина. Оперативнее всех об этом написали 78.ru (05:57), «Мой район» (07:00) и «Аргументы и факты в Санкт-Петербург» (09:00).

Матушкин погиб во время камнепада в Черекском районе Кабардино-Балкарии. Он скончался из-за травмы конечности, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Группа состояла из четырех человек, она была зарегистрирована в альплагере «Безенги». О происшествии стало известно вечером 11 июля, около 20:30. Сразу с альплагеря выдвинулись спасатели. В пять утра вылетел вертолет МИ-8 и эвакуировал тело погибшего из ущелья.

«Альпинисты попали под камнепад, это природа, стихия. Горы – место повышенной опасности, здесь могут произойти всякие несчастные случаи», – заявили в МЧС.

Второй темой, согласно «Монитору», стала третья победа петербургского «Зенита» под руководством Сергея Семака. Первыми об этом сообщили 78.ru (11 июля в 18:50), «Санкт-Петербург.ру» (11 июля в 19:10) и «Невские новости» (11 июля в 19:50).

Сине-бело-голубые обыграли австрийский «Грассхоппер» в товарищеском матче. Встреча завершилась уверенной победой петербуржцев со счетом 2:0.

Счет на 35-й минуте игры открыл Лука Джорджевич, который вышел один на один с вратарем после передачи Олега Шатова. Первым касанием черногорец обыграл голкипера, а вторым – отправил мяч в ворота.

Во втором тайме наставник «Зенита» практически полностью поменял состав команды. На поле появились Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз и Антон Заболотный.

Первые два футболиста соорудили мяч на 76-й минуте встречи. После удара Полоза из-за пределов штрафной сфера отлетела к аргентинцу, который с линии вратарской легко переиграл голкипера соперника.

Третьей темой, по версии «Монитора», стала новая форма для сотрудников петербургского метро, на которую потратят почти 110 млн рублей. Быстрее всех об этом рассказали 78.ru (07:35), «Аргументы и факты в Санкт-Петербург» (08:17) и АБН (08:25).

В подземке заказали фирменную одежду для сотрудников почти за более чем 109 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок. За эти деньги исполнитель должен изготовить более 20 тыс. единиц одежды, включая соответствующие аксессуары.

Большую часть сотрудников подземки оденут в темно-синие костюмы, старший начальственный состав – в сине-зеленые. Итоги конкурса подведут через неделю, 19 июля. Поставку одежды планируют начать в августе, все комплекты метро получит до конца 2019 года.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «Санкт-Петербург.ру» и Regnum.