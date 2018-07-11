Петербуржцы предложили «залатать подорожником» новые трещины дома на Александра Невского

Петербургские градозащитники нашли новую трещину на фасаде исторического дома на улице Александра Невского. Об этом активисты рассказали в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания».

По словам горожан, большая трещина снова возникла из-за строительных работ по соседству. Возле дома №10 возводится гостиница, проект которой братья Зингаревичи, владельцы Plaza Lotus Group, продали рыбопромышленнику Игорю Евтушку.

В мае 2018 года местные жители заметили, что фасад здания треснул. Вскоре власти Петербурга приостановили работы до тех пор, пока застройщик ООО «Вечная крепость» не устранит проблему. Исправить все нужно было до 11 июня.

Строительство возобновилось на неделю раньше, при этом трещину компания не заделала. Через пару дней ее залатали при помощи монтажной пены, что возмутило градозащитников.

«Домик, держись! То ли еще будет, ведь скоро в ход пойдут пластырь, скотч и подорожник», – с иронией добавили градозащитники.

Официально власти Петербурга в настоящее время не прокомментировали ситуацию с историческим зданием.

Дом на улице Александра Невского был построен в 1897 году. В 2016 году в нем проводили работы во ремонту и замене систем водоснабжения, канализации и отопления. Согласно данным с сайта комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, здание не считается объектом культурного наследия.